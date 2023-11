¡La última canción! The Beatles publica oficialmente 'Now and Then' , su nuevo tema tras más de 50 años separados

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr no necesitan presentación. Formando The Beatles hace más de 50 años, se convirtieron en los músicos más legendarios de todos los tiempos, y acaban de publicar 'Now and Then', su último tema oficial, con ayuda de la inteligencia artificial.

Esto, debido a la ausencia física de John Lennon, que si bien compuso y escribió la letra del tema, no llegó a grabarlo en su totalidad. Su parte dentro del mismo fue completada gracias a una compleja IA, a pesar de las críticas de Ringo Starr ante el uso de la tecnología.

Proceso de grabación

La canción se remonta a 1994, cuando Yoko Ono entregó una maqueta que Lennon grabó a finales de los 70's a los integrantes de la banda. Con la maqueta se pudieron lanzar los sencillos 'Free As A Bird' y 'Real Love' en 1995 y 1996 respectivamente.

'Now and Then' se encontraba dentro de esa maqueta, pero terminó siendo descartada debido a que la tecnología de la época no logró separar las pistas de piano y voz de Lennon para completarlas.

Fue en 2021, con el estreno de la docuserie 'The Beatles: Get Back', que la esperanza volvió, debido a que Peter Jackson -director del proyecto- consiguió demezclar la banda sonora en canales mono, aislar instrumentos y voces.

Con esa misma técnica, se separaron las pistas que grabó Lennon en su momento, y completó sus partes vocales con inteligencia artificial. Este momento fue captado en el documental 'Now And Then - The Last Beatles Song', y causó emoción entre los miembros del grupo.

"Ahí estaba, la voz de John, cristalina. Es muy emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuina de The Beatles", comentó Paul McCartney.

Imágenes exclusivas

La canción vendrá acompañada de un documental de 12 minutos, donde los fanáticos podrán conocer el proceso de grabación y los antecedentes de la canción, observando imágenes exclusivas de los integrantes de la agrupación.

Esta cinta se estrenó el pasado miércoles primero de noviembre, y la puedes ver mediante este enlace.

Sin embargo, no es el único lanzamiento que causa expectativa entre los fanáticos, debido a que el 10 de noviembre, las colecciones de 1962-1966 (The Red Album) y 1967-1970 (The Blue Album) serán reeditadas en nuevos formatos, mejorando la calidad de sonido.

Estos estrenos constituyen un total de 4 CD's y 6 LP's, en un lanzamiento importantísimo para la histórica banda.

The Beatles estrenó su última canción, 'Now and Then', la cual es el primer estreno de la agrupación en los últimos 50 años, y posiblemente, sea el último que hagan.