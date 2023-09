¡Lamentable! 'Chechito' habría llegado a un acuerdo económico con extorsionadores para que lo dejen trabajar

Sergio Romero mejor conocido como 'Chechito' se encuentra en medio de una terrible situación debido a que extorsionadores vienen acosándolo a cambio de cupos. Tras ello, el cumbiambero habría llegado a un acuerdo para continuar trabajando.

Una vez más, 'Chechito' y su agrupación se ven amenazados por delincuentes, quienes le exigen una fuerte cantidad de dinero a cambio de que pueda continuar con sus presentaciones en las diferentes discotecas de Lima.

Es así que, tras el último atentado que sufrió en la discoteca Xander's en San Juan de Lurigancho (SJL) donde aproximadamente 15 personas habrían resultado heridas, el artista habría decidido llegar a un acuerdo para seguir en carrera.

Según declaraciones de Robert Muñoz, cantante de 'Clavito Y Su Chela', al programa 'Magaly TV, La Firme', 'Chechito' habría cedido con los extorsionadores, afirmando que él también vivió una situación similar en el año 2014.

"A mí me llamaba uno solo, pero para intimidar me llamaban otro. No era el momento para ponernos a pelear, teníamos mucho que perder, así que optamos por negociar. Recuerdo que una vez me dijeron: 'Así seas policía o lo que sea, igual la bala te va a matar'. Sabíamos que esas llamadas venían del penal de Juliaca", reveló el cumbiambero.