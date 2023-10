¡Lamentable! Fallece Shekira de Armas, ex Miss Uruguay, a los 26 años

Luego de una constante lucha contra el cáncer de cuello uterino, la ex Miss Uruguay, Shekira de Armas, falleció a los 26 años de edad, dejando un gran vació en la industria de los certámenes de belleza.

A través de las redes sociales, el hermano de la exreina de belleza, Mayk de Armas, compartió un emotivo mensaje, despidiendo a su hermana y asegurando que la amará por siempre.

"Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre. Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre", escribió el familiar de la ex Miss Uruguay.

Hermano de Shekira de Armas, la despide mediante redes sociales.

La lamentable partida de la modelo de 26 años conmovió al mundo de los concursos de belleza, sobre todo porque de Armas forjó una brillante carrera a lo largo de todos los años que estuvo activa, además de ser una exitosa mujer de negocios.

Carla Romero, la actual representante de Uruguay en los certámenes de belleza, expresó sus condolencias mediante un comunicado donde describió a su colega como: "Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida".

Lola de los Santos, quien fue Miss Uruguay 2021, también se sumó a las condolencias, compartiendo un conmovedor mensaje de despedida y agradecimiento a toda la familia de la fallecida modelo y exreina de belleza.

Al respecto, de los Santos aseguró que siempre recordará a Shekira, no solo por el apoyo que le brindó durante su proceso en los certámenes sino por el cariño, alegría y todo lo que pudieron compartir como amigas, mientras ella se encontraba viva.

"Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino (...) por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me quedan", escribió la modelo en sus redes sociales oficiales.