Laura Bozzo revela deuda millonaria de Belinda en Perú: "Yo fui su aval, a mí me están cobrando"

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, conocida como Laura Bozzo, ha hecho una sorprendente denuncia que involucra a la cantante Belinda. Según la reconocida "abogada de los pobres", la artista mexicana la habría dejado con una deuda millonaria de 60 mil dólares en joyas, luego de su última visita a Perú en 2019.

La revelación de Laura Bozzo se produjo durante una entrevista en el programa mexicano 'Hoy', donde detalló cómo conoció a Belinda y cómo se generó esta deuda.

Bozzo afirmó que recibió a la artista en su casa y la presentó a una empresaria que vendía joyas de alta gama. Según Laura, la cantante mexicana no pagó en efectivo por los adornos, dejando a la presentadora como aval.

La abogada, de 72 años de edad y con nacionalidad peruana y mexicana, reveló que aún no ha podido hablar directamente con Belinda y que solo ha mantenido contacto con un asistente llamado Christian. Laura Bozzo espera que la exintegrante de 'Cómplices al Rescate' asuma su responsabilidad y pague la deuda.

"No he tenido comunicación con mi princesa, solo con su asistente, Christian. Él me asegura constantemente que resolverá la situación, pero hasta ahora no ha ocurrido. No estoy segura de si Belinda está al tanto de esto, pero me encantaría que lo supiera y que resolviera la situación. La amo con todo mi corazón, y estoy segura de que no tiene idea de lo que está pasando", afirmó Bozzo.