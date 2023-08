Laura Spoya se quiebra al recordar a sus abuelos tras ser eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

Laura Spoya se convirtió en la tercera eliminada de la ronda final de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que la ex Miss Perú quedó en el cuarto lugar del programa concurso.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' continua la semana final de la competencia. En la cual los 4 participantes que quedaban en el concurso debían demostrar sus mejores dotes culinarios para salvarse y no ser retirados.

Posteriormente, José Peláez indicó que solo se iba a cocinar un plato en toda la noche, el cual se iba a dividir en dos pasos. Primero deshuesar un pollo entero y con esa proteína preparar un "balotina de pollo rellena de salchicha huachana acompañada de un puré rustico a las finas hierbas".

Ale Fuller, Laura Spoya, Natalia Salas y Mauricio Mesones tuvieron 30 minutos para realizar el deshuesado del ave cruda. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que nunca habían realizado esta acción.

Finalmente, la ganadora de la primera preparación fue la exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio', quien además fue acreedora del ansiado beneficio.

Para la segunda parte de la competencia, los participantes utilizaron su pollo deshuesado para la preparación de su "balotina". Al término de la preparación, todos los participantes fueron al comedor de 'El Gran Chef Famosos' para degustar sus platillos, mientras Javier, Nelly y Giacomo calificaban el segundo plato.

Finalmente, Giacomo Bocchio indicó que la ex Miss Perú era eliminada de la ronda final de 'El Gran Chef Famosos'.

"Que difícil la despedida. Ya tengo días estando preparada para este momento porque vine a dar lo mejor, pero preparada para lo peor. Me voy feliz porque he conocido a una persona, o sea yo misma, que no conocía. En ningún concurso que he estado había tenido esta nivel de competencia y este nivel de retarme todo el tiempo", dijo inicialmente Laura.