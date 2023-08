Laura Spoya revela las razones de su derrota en 'El gran chef: famosos' a pesar de ser la favorita

La destacada modelo y exmiss Perú 2015, Laura Spoya, cautivó al público al ser parte de la segunda temporada del programa 'El gran chef: famosos', donde su destreza culinaria se convirtió en una grata sorpresa. Desde el comienzo del programa, su habilidad en la cocina y su creatividad al plasmar sus ideas en los platillos le valieron numerosos elogios y la consideración de ser una de las favoritas para llevarse el título. A pesar de su destacado rendimiento, la olla de la victoria no llegó a sus manos.

Recientemente en una entrevista, reveló las razones detrás de su inesperada eliminación del exitoso reality transmitido por Latina.

Laura Spoya se destacó de manera constante en la cocina de 'El gran chef: famosos', superando en habilidades a sus compañeros de competencia. El jurado no tardó en reconocer su potencial en el arte culinario.

En particular, Giacomo Bocchio, uno de los miembros del jurado, tuvo palabras de elogio al referirse a la exmiss Perú:

A pesar de haber sido considerada una favorita por muchos espectadores para llevarse el codiciado título en el aclamado reality culinario de Latina, Laura Spoya no logró avanzar hasta la final del concurso.

En una entrevista con Lizbeth Cueva, la modelo peruana compartió una revelación sorprendente acerca de cómo sus propias dudas internas la llevaron a cuestionar sus habilidades culinarias, lo que a su vez desencadenó su eliminación del programa.

"¿Cómo es posible que quedara en cuarto lugar si me había desempeñado perfectamente durante todo el tiempo? Fue extraño. Me contactaron para preguntarme qué había ocurrido y esa fue la respuesta. Me sabotaje a mí misma debido a las dudas sobre mis habilidades. Esto me ocurre cada vez que tengo éxito", agregó.