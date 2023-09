¡Le guarda cariño! Renzo Costa felicita a Brunella Horna tras confirmación de su embarazo

Una vez más, Renzo Costa decidió sincerarse y hablar de Brunella Horna. Esto, debido a que se confirmó, hace algunas semanas, que se encuentra felizmente embarazada.

Este miércoles, 6 de septiembre, el popular 'rey de los cueros' brindó declaraciones para un conocido programa de espectáculos, el cual le hizo preguntas sobre su nueva etapa como padre primerizo; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que se refirió a Brunella Horna, su expareja, quien ahora está esperando un bebé del político Richard Acuña.

Es así que, el empresario no dudó en desearle lo mejor a la popular 'Baby Bru', calificando como 'una bendición', la etapa que viene atravesando. Asimismo, recalcó la felicidad que le causa saber que Brunella y Richard se muestran como una pareja sólida.

"Bueno, (le deseo) lo mejor. No solo a ella, para cualquier persona que va a tener un bebé. Es una bendición, es algo lindo y sacrificado. Me da gusto porque se ven una pareja (Brunella y Richard) sólida y linda, así que feliz", dijo Renzo Costa, haciendo referencia a Brunella Horna.

Por otra parte, Marina Bustamante, madre del empresario, confirmó haberse comunicado con al actual esposa de Richard Acuña debido a que, hasta ahora, se guardan mucho cariño.

"La he saludado. Hay que conversar, el cariño no muere", aseguró la madre de Renzo Costa.

En otro momento de la entrevista, el exitoso empresario se animó a brindar detalles de su actual relación y su nueva etapa como papá, asegurando que tener a sus bebés lo han hecho madurar, por lo que ya no tiene la necesidad de salir a fiestas y vivir una vida de escándalos.

"Ya he dejado todo eso. Feliz, cada cosa tiene lo suyo y esta etapa no se compara con nada. Estoy muy feliz. (...) Los bebés me han hecho madurar de un día a otro, en ese sentido. Ya no necesito, no me llama mucho las salidas", señaló el popular 'rey de los cueros'.