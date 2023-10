¿Le hicieron 'brujería'? Yaco Eskenazi hace fuerte revelación: "Recé mi Padre Nuestro"

28/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yaco Eskenazi aprovechó uno de los segmentos de su programa para hacer una fuerte revelación sobre el tema de la 'brujería' ¿Qué sucedió?

Yaco Eskenazi sorprende con fuerte revelación

El escándalo protagonizado por Paolo Hurtado y Jossmery Toledo sigue siendo tema de conversación en los programas de espectáculos, sobre todo porque el popular 'Caballito' afirmó que la modelo le hizo 'brujería'.

Al respecto, Yaco y Natalie se refirieron al tema. El conductor aseguró ser el tipo de persona que cree en las buenas y malas energías; sin embargo, rechaza el hecho de que una persona pueda hacerle daño a otra con este método.

"Creo en las energías buenas y en las energías malas. Soy el tipo de persona que no creo en la capacidad de otra persona de hacerte brujería y que te haga daño. Trato de pensar que no creo en eso para no sentirlo, que no me afecte, pero definitivamente hay en el universo energías buenas y malas", dijo en un inicio.

Por su parte, la modelo Natalie Vértiz recalcó la creencia de algunas personas acerca de decir que 'si no le tienes fe a este tipo de situaciones' , no pueden hacerte daño o simplemente no existirían.

No obstante, su esposo reveló que en algún momento de su vida le contaron que había sido víctima de brujería, pero él optó por rezar su 'Padre Nuestro' y olvidar el tema para siempre.

"A mí alguna vez me dijeron que me hicieron (brujería), pero yo no creo. Recé mi 'Padre Nuestro' mi 'Ave María' y hasta mañana", confesó el exfutbolista.

Yaco se despide de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram del programa, que se anunció el final del conocido reality de cocina por el que pasaron diversas figuras de la televisión peruana como Laura Spoya, Karen Schwarz, 'Giselo', 'La Cholita Lu', Melissa Klug, 'La Pánfila', Marisol Aguirre, Susy Díaz, entre otros.

"¡Este domingo! Después de 6 exitosos años, el programa que presentó por primera vez a famosos y sus mamás en la cocina se despide de las pantallas", se escucha en el mensaje del video promocional del último programa que se transmitirá el domingo 22 de octubre.

En esa misma línea, Ethel y Yaco anunciaron que contarán con la participación de dos personajes muy queridos por el público, se trata de Michelle Soifer y Carloncho, quienes asistirán al set junto a sus madres para enfrentarse en una batalla de cocina que cerraría el ciclo del programa.

Sin duda, la reciente revelación de Yaco Eskenazi sobre un posible caso de 'brujería' hacia su persona dejó sorprendido a más de uno en el set de su programa.