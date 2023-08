¿Le quitará el puesto? Karla Tarazona sería reemplazada por Ducelia Echevarría en la conducción: "Hipócritas"

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este último lunes, 21 de agosto, Karla Tarazona tuvo que ausentarse de la conducción de 'Préndete' debido a compromisos laborales; sin embargo, fue reemplazada por Ducelia Echevarria, quien se ganó el cariño de los demás conductores del programa.

¿La reemplazará?

Tal parece que la ausencia de Karla no fue muy sentida por sus compañeros. Esto, debido a que Kurt Villavicencio mejor conocido como 'Metiche', Stiwart Sotomayor y Rocío Miranda recibieron de muy buena manera a la ex guerrera Ducelia Echevarria, quien se habría ganado no solo la simpatía de los de conducción sino del público televidente.

Durante el programa, Ducelia decidió participar del show y le lanzó un contundente comentario a Karla Tarazona, diciéndole que se debería quedar en el lugar que se encontraba.

"Karlita debería quedarse por allá", dijo la ex chica reality en alusión a la ausencia de Karla Tarazona.

Sin duda, esto causó revuelo en el programa por lo que al regreso de la también locutora Karla Tarazona, 'Metiche' le hizo una pregunta sobre un Ducelia y un posible remplazo, obteniendo una inesperada respuesta.

"Hipócritas", dijo la conductora del magazine matutino ante la pregunta de Kurt Villavicencio.

Karla revela por qué no volvería con sus exparejas

Según manifestó Karla, con el tiempo ha desarrollado el poder de sacar por completo a alguien de su vida, sobre todo si se da cuenta que dicha persona no fue leal con ella. Y es que para la conductora de 'Préndete', la lealtad es un valor muy importante.

"Para mí la lealtad es importante. Antes que amar, prefiero la lealtad. Yo tengo un límite y he desarrollado con el tiempo eso de sacar las cosas de raíz", expresó.

Asimismo, recalcó que cuando la traicionan simplemente destierra a esa persona, asegurando que por ese motivo no ha vuelto con alguna de sus exparejas.

"Cuando me traicionan es como si no te hubiera conocido. Te saco y te destierro totalmente. Por eso con ningún ex he vuelto", agregó.

En cuanto a su último matrimonio, Karla precisó que pudo olvidar a Rafael Fernández aproximadamente en seis meses.

"Me separé un viernes, lloré un sábado y domingo, y el lunes me levanté, se acabó (...) Cuando empezaron a salir los comentarios que la otra parte hacía, empecé el contacto cero, no solo para mí, sino también para mis hijos (...) bloqueé por todos lados", contó.

Sin duda, la reciente presentación de Ducelia Echevarria causó revuelo en el magazine matutino 'Préndete', sobre todo porque 'Metiche' deslizó la posibilidad de que la ex chica reality reemplace a Karla Tarazona.