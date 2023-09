¡Les da con palo! Magaly Medina indignada tras peleas EN VIVO de Alejandra Baigorria y Onelina Molina

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora no tuvo reparos en criticar a los conductores de 'Esto Es Guerra' por permitir escenas de violencia entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina.

Este último jueves, 14 de septiembre, Magaly Medina emitió un informe sobre las constantes peleas entre las competidoras de 'Esto Es Guerra', Alejandra Baigorria y Onelia Molina.

Es así que, la popular 'Urraca' no pudo ocultar su asombro al ver los golpes que ambas modelos se lanzan cada que compiten en el programa, sobre todo porque los presentes en el set estarían permitiéndolo. En seguida, recalcó que si esa situación ocurriría en su reality ya la hubieram criticado.

"Vaya, vaya, si esto sucediera en 'La Casa de Magaly', hace rato que ya hubieran comenzado los 'arañados' diciendo que cómo es posible que (no) saquen ese programa de la televisión, que por qué no hacen tal cosa, porque no lo otro. No, claro, como se trata de este programa, lo miran con otros ojos", dijo la conductora.