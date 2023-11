Leslie Shaw y Emilio Jaime se pelean por presentarse en concierto: "Él no pudo cantar y se fue molesto"

Leslie Shaw está envuelta en una nueva polémica, esta vez debido a que el último fin de semana tuvo un enfrentamiento con el cantante urbano Emilio Jaime, más conocido como 'Emil'. Ambos artistas se pelearon por presentar su show en el Future Vision Fest y finalmente, Emilio no pudo subir a cantar y se fue indignado.

En TikTok se han publicado varios videos que indican que Emilio Jaime estaba listo para presentarse, sin embargo, el show tuvo retrasos por temas internos y tras no poder presentar su show, arremetió contra la 'Colorada'.

El tiktoker Ric la Torre utilizó sus redes sociales para comentar más acerca de la situación. Según informó, el festival que promueve la cultura urbana tuvo retrasos y todos los artistas se estaban presentando con media hora de retraso. Esto provocó que Emilio Jaime no pueda presentar su show debido a que Leslie Shaw decidió presentar el suyo a la hora pactada.

"Anoche hubo mecha en un evento de reggaetón en donde se presentaba Leslie Shaw y Emilio Jaime. Según cuentan, todo se retrasó media hora y cuando le tocaba a Shaw, recién iba a cantar Emilio. El staff de Leslie hizo respetar su horario y Jaime no pudo cantar y salió molesto", escribió en X.

El cantante urbano fue abordado por las cámaras de 'Magaly Tv, la firme' cuando se estaba retirando del evento sin haber presentado su música. Emilio estaba completamente ofuscado y deslizó que Leslie tuvo la culpa de que él no haya podido cumplir con su público.

"No me han dicho nada, solamente que quería cantar antes que yo. Ya estaba ready, para que vean. Pregúntale a ella", expresó.

Leslie no tuvo reparos en arremeter contra Emil y dejarle en claro que le tiene sin cuidado lo que piense de ella. Asimismo, precisó que no tiene por qué darle explicaciones de cómo es que genera ingresos en Estados Unidos.

"¿Con qué autoridad? ¿Quién es él? Para empezar, a mí no me interesa lo que él piense de mí. Yo no tengo por qué aclarar de dónde hago dinero en Estados Unidos (...) Yo canté en Viña del Mar, ya y si fuera así, a ti que te importa, él se hizo conocido por la Fuster", señaló.