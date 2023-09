Leysi Suárez arremete contra Samahara Lobatón por faltarle el respeto a Melissa Klug

05/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en el ojo público después que Melissa Klug hiciera a algunos comentarios que a la influencer no le gustaron; debido a eso, Samahara respondió de forma casi ofensiva a su madre, por lo que Leysi Suárez decidió 'hacerle el pare' durante un programa EN VIVO.

¿Qué dijo Leysi Suárez?

Samahara Lobatón llegó al set de "América hoy" para responder las acusaciones de su madre, quien dijo que no le gustaba la relación que lleva con el salsero Bryan Torres. Es así que, mientras Samahara hacía su descargo, Leysi la interrumpió para darle un sermón delante de todos los conductores del magazine.

"Yo quiero hacer un stop, discúlpame, yo te quiero mucho Samaharita, pero sé mi amor que de repente dices cosas por tu juventud, inmadurez, quiero entenderlo porque a ti te dolería en el alma que tu hijita más adelante te diga "es por sus hormonas que mi mamá está así", empezó diciendo la conductora de Radio Karibeña.

Seguido de esto, le dijo que debería respetar el estado de gestación de su madre y por ningún motivo juzgarla, por más que no haya estado de acuerdo con las parejas que tuvo a lo largo de su vida.

"Te lo digo porque también soy madre, pero me apena, tu mamá se ha podido equivocar 100 mil veces, no te han podido parecer las relaciones que han tenido, pero es tu madre, merece un respeto", agregó.

La respuesta de Samahara Lobatón a Melissa Klug

Después que Melissa Klug desapruebe la relación de su hija con Bryan Torres, la joven influencer de 22 años no ha dudado en responder a su madre con fuertes comentarios, dejando en claro que las decisiones en su vida sentimental son responsabilidad exclusivamente suya.

El conflicto se originó cuando Melissa Klug fue consultada en el programa 'América Hoy' sobre la nueva relación de Samahara Lobatón con el amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres. La polémica empresaria no ocultó su incomodidad y lanzó un comentario despectivo sobre él.

Samahara Lobatón, sin embargo, no se quedó callada y respondió con contundencia a las críticas de su madre en el programa 'América Hoy'. "La que escoge a quien quiere en su vida y a quien le tiene que gustar es a mí, no a ella", mencionó.

Además, la joven de 22 años sorprendió a todos los presentes al afirmar: "A mí no me han gustado muchas de sus parejas, pero siempre he callado".

Es así que, Samahara Lobatón respondió con furia a Melissa Klug, lo cual desató la furia de Leysi Suárez, quien le pidió que tenga respeto por su madre.