¡Limaron asperezas! Brunella Horna y Laura Spoya se amistan tras polémica por Renzo Costa

07/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su exitosa participación en 'El Gran Chef Famosos', la modelo Laura Spoya sorprendió al aparecer en el set de 'América Hoy' junto a Brunella Horna tras la pelea que tuvieron, años atrás, por Renzo Costa.

Modelos dejan atrás altercado por Renzo Costa

En la última edición del magazine matutino, la ex Miss Perú llegó como invitada al set para reunirse con Brunella Horna tras varios años del conflicto que las separó.

Dicha situación causó la emoción de los demás compañeros de la popular 'Baby Bru', quien mantenía una relación con Renzo Costa cuando este fue ampayado por las cámaras de distintos programas de espectáculos junto a Laura Spoya.

No obstante, parece que ambas modelos decidieron dejar esa situación en el pasado, demostrándolo con un beso en la mejilla y un abrazo.

"Brunella hola, es la primera vez que te veo desde nuestro altercado de 'Mi criticas, me criticas, me criticas'", dijo emocionada 'La Spoya'.

Seguidamente, Brunella se apresuró a saludar a la modelo con un beso y abrazo, evidenciando que cualquier inconveniente quedó atrás.

"Para qué recordar el pasado", respondió la actual esposa de Richard Acuña.

Laura Spoya afirma que no pasó nada con Renzo Costa

Como se recuerda, en el extinto programa 'Bienvenida La Tarde', la rubia se consagró en el mundo del espectáculo al quebrarse y llorar en vivo luego que Renzo Costa mejor conocido como el 'rey de lo cueros' apareciera en un ampay con Laura Spoya. Dicha situación vio nacer a las frases: "Ya no me llores, ya no me llames, olvídate de mí", las cuales se hicieron rápidamente virales en las redes sociales, teniendo incluso su canción propia.

Es así que, durante su presentación en 'América Hoy', la exreina de belleza aclaró que jamás tuvo un 'affaire' con Renzo Costa, pese a que el ampay decía todo lo contrario.

"Brunella, yo nunca fui (...) fue otra", sentenció Laura Spoya.

Renzo Costa felicitó a Brunella Horna por su embarazo

En entrevista con un conocido programa de espectáculos, el empresario no dudó en desearle lo mejor a la popular 'Baby Bru', calificando como 'una bendición', la etapa que viene atravesando.

"Bueno, (le deseo) lo mejor. No solo a ella, para cualquier persona que va a tener un bebé. Es una bendición, es algo lindo y sacrificado. Me da gusto porque se ven una pareja (Brunella y Richard) sólida y linda, así que feliz", dijo Renzo Costa.

Tal parece que, el tema relacionado a Renzo Costa quedó atrás con el abrazo que se dieron Brunella Horna y Laura Spoya durante el programa 'América Hoy'.