"Limpien su celular": Rosángela Espinoza es duramente criticada tras brindar una conferencia a estudiantes

Recientemente, el nombre de Rosángela Espinoza volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos tras conocerse, mediante el programa de Magaly Medina, que brindó una conferencia en un conocido instituto limeño.

A través de sus redes sociales, la chica reality sorprendió a más de un seguidor al incursionar como conferencista de Marketing Digital. Y es que la modelo fue invitada a un conocido instituto de la capital para brindar tips sobre su trabajo como creadora de contenido.

Sin embargo, parece que dicha presentación no salió como ella hubiera querido debido a que muchos estudiantes habrían quedado disconformes.

Es así que, en un reciente informe difundido por 'Magaly TV, La Firme', se puede observar a la popular 'chica selfie' vestida de blanco y bastante entusiasta entrando al espacio designado para brindar su conferencia.

Tras ello, la influencer fue duramente criticada por los tips que dio pues, uno de ellos hacía referencia a brindar la cámara del celular para poder tener una mejor nitidez. Asimismo, se puede oír que dicho comentario causa risa en los estudiantes, quienes más adelante compartieron TikToks donde se burlan de Rosángela.

"De nada sirve que te esfuerces cuando tu video no está nítido. Limpia la cámara adelante y atrás, antes de empezar ¿Por qué se ríen?", fueron las palabras de la infuencer.

Al respecto, Magaly Medina solo tuvo palabras de críticas para la modelo sobre todo por los tips que dio, los cuáles habrían dejado bastante insatisfechos a los alumnos.

Además, se supo por el informe de la 'Urraca' que Rosángela Espinoza decidió tomarse un selfie frente a los alumnos, a quienes se les escucha riéndose de la situación.

En una pasada entrevista, la participante de 'Esto Es Guerra' sorprendió al aclarar que no le cierra las puertas al brasileño Rafael Cardozo, por lo que muchos de sus seguidores asumieron que próximamente tendría una relación sentimental con él.

"A veces digo sí, otras, no, algo pasa, pero no me desanimo. Hay un interés por conocerlo más allá de la pantalla porque sí se le ve interesante", indicó.