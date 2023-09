Liz Mariana Godoy, Zulimar de 'AFHS': ¿Cuál fue la profesión que estudió antes de ser actriz?

La actriz venezolana, Liz Mariana Godoy, brindó una amena entrevista donde reveló cuál fue la profesión que estudió antes de lograr alcanzar la fama en la pantalla chica con su papel de Zulimar, en 'Al Fondo hay Sitio' y ganarse el cariño de todos los peruanos.

Debido a la crisis política y económica de su país de origen, Liz Mariana Godoy decidió viajar al Perú en busca de nuevas oportunidades. Señaló que gracias a su esfuerzo y dedicación logró superarse y salir adelante.

Luego reveló que antes de estudiar actuación, en Venezuela, logró llevar el curso de Criminología, psicología del delito y la criminalidad, pero debido a la difícil situación de su país, decidió emigrar con la intención de empezar de nuevo.

En la entrevista a Trome, la actriz contó que antes de su fama tuvo distintos trabajos como mesera, contestando llamadas en un call center, cosmiatra, pero a pesar de lo difícil que pudo ser al inicio, nunca se dio por vencida, todo lo contrario, sacó ánimos de donde pudo para convertirse en lo que es hoy en día: ¡una gran actriz!

"Estuve en un call center, también fui cosmiatra, en ventas y mesera. No me quejo porque el trabajo no deshonra", comentó al medio local, al tratar de explicar los trabajos que tuvo que hacer para ayudar a solventar sus gastos una vez que pisó tierras peruanas.

La actriz venezolana aprovechó en mostrar su molestia por los comentarios negativos que hay en contra de sus compatriotas en el Perú, indicando que no todos son malas personas y que por culpa de unos cuantos deben "pagar pato" los de buen corazón. Por ello, aclaró que trata de no darles mucha importancia.

"He tratado de que ya no me afecte tanto (la frase '¡Boten a todos los venezolanos!", pero como te repito, me enervo cuando meten a todos en el mismo saco", expresó.