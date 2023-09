¿Llegaron a un acuerdo? Jean Paul Santa María se pronuncia sobre tenencia de sus hijos con Angie Jibaja

Jean Paul Santa María decidió está en el ojo de la tormenta después de su ruptura con Romina Gachoy, y a esto, se le ha sumado el hecho que Angie Jibaja parece estar dispuesta a pelear por la tenencia de sus hijos, pues hace unos días, asistió a una audiencia en la Fiscalía para seguir el proceso, lo cual ha provocado que Jean Paul se pronuncia al respecto.

El cantante de la "Gran orquesta internacional" habló con un conocido medio local e indicó que él ha sido el responsable de los gastos de sus hijos durante los últimos años y no está dispuesto a hacer un cambio; además, que el pedido de Angie le parece injusto.

En esa misma línea, afirmó que no entiende porqué su expareja le pide dinero, pero ha dejado todo en manos de la justicia y esta será quien vea lo mejor para sus retoños.

"Digo injustamente, porque no solo no aporta nada, sino que además pide hasta la fecha que se le dé dinero. ¿Para qué? Si yo asumo todo y seguiré haciéndolo. Ya el Juzgado de Paz que ve el caso está al tanto de la situación, a mí solo me queda apelar a la justicia y buena fe de la jueza en favor de mis hijos", agregó.