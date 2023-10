¡Llegó el final! Nicky Jam anunció su retiro de la música tras 20 años de éxitos

Una importante y triste noticia sacudió el mundo de la música urbana en las últimas horas. Y es que el artista y cantante de reggaeton Nicky Jam, con más de 20 años de carrera, anunció su retiro de los escenarios.

Nick Romero (nombre real del cantante) anunció en sus redes sociales la drástica decisión, indicando que su retiro tendrá un nuevo álbum y gira mundial antes de concretarse, para poder descansar luego de una 'última vuelta' por todo lo alto.

"Mi gente, Pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación ... coming soon Mi última Gira Global , y mi Último Álbum Los Amo", dice la descripción del metraje.

El artista expresó su sentimiento de realización, tras haber conseguido su objetivo en la vida, pudiendo finalmente descansar luego de décadas en el escenario y los estudios de grabación.

"Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando", señaló el cantante.