¡Lo acepta! Magaly Medina reconoce su gran cambio físico: "Los cirujanos me reinventaron"

Magaly Medina celebró un año más de estar presente en la televisión peruana y recordó los grandes cambios por los ha pasado su set a lo largo de este tiempo. Sin embargo, también se animó a hablar abiertamente de su gran cambio físico.

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para agradecer la sintonía de sus fanáticos durante estos 26 años.

No obstante, se atrevió a responder a sus detractores, quienes aseguran que la popular 'Urraca' se sometió a muchas cirugías estéticas debido a que actualmente se ve bastante diferente y sobre todo reluciente.

Al respecto, ella aceptó su gran cambio por primera vez durante todos estos años, agradeciendo a los cirujanos plásticos por haberla reinventado.

En esa misma línea, precisó que lo que realmente importa es tener carisma, cualidad con la que contarían muy pocos en este medio.

Además, la actual esposa de Alfredo Zambrano recalcó que ya lleva 26 años conduciendo su programa de espectáculos aunque no tenga el rostro de una verdadera Miss Perú.

"No interesa que tengas una cara muy bonita, no importa si eres una Brunella Horna porque si no traspasas pantalla, ahí te quedas. Mi cara no era la de una Miss Perú, sin embargo aún así ya voy acá 26 años", resaltó la 'Urraca'.