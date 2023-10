¡Lo agarró de punto! Jorge Luna vuelve a 'trolear' a Ricardo Mendoza por romance con Mayra Goñi

El comediante Jorge Luna no tuvio reparos en volver a realizar un comentario sarcástico sobre la vinculación sentimental entre su compañero Ricardo Mendoza y la influencer Mayra Goñi.

En la última edición de "Magaly Tv la Firme", la coductora compartió un fragmento del programa de YouTube "Hablando Huevadas" en el que Jorge Luna y Ricardo Mendoza conversaban sobre anécdotas personales .

En medio de la conversación, el cómico de gorritas no pudo evitar preguntarle sobre su avance en la relación sentimental que supuestamente tiene su amigo con la influencer Mayra Goñi. SIn embargo, le recordó un dato repetitivo cuando fue ampayado.

Dicho comentario provocó las risas de todo el público presente. Por ello, el exgordito no dudó en justificar su accionar explicando que llevaba a Mayra en taxi porque tomada un poco de bebidas alcohólicas.

Al parecer, Ricardo nuevamente metió "la pata" debido a que en oportunidades anteriores recalcó que ni él ni su amigo ingerían bebidas alcohólicas.

En otra de las ediciones del formato cómico, Jorge mencionó que como parte de la pensión del colegio de su hijo, también estaba incluido la entrega de iPads, y esto estaba resultando costoso para él.

Ante esta revelación, el 'gordito', como normalmente lo llaman, se sorprendió y criticó la cantidad de dinero que su compañero estaba pagando, sugiriendo que podrían estar aprovechándose de él y "robándole su dinero".

Acto seguido, Luna solo optó por reirse y permanecer en silencio, sin embargo, se podía notar en su mirada la intención de responderle a su amigo. Finalmente perdió la paciencia y lanzó un comentario sarcástico en relación al ampay de Mendoza con Goñi.

"¿A mí me están quitando mi plata? Yo estoy que me callo y me callo. Tú estás que me hincas, que me hincas. Tú me estás hinca, hinca, no me provoques", dijo entre risas, a lo que Mendoza optó por darle la razón y mantenerse en silencio.