¿Lo apoya? Mark Vito cuenta qué opina su hija Kyara Villanella sobre su nueva etapa como tiktoker

Mark Vito se ha convertido en uno de los influencers más pedidos por los programas de televisión. Es así que, el ahora tiktoker reveló que es lo que opina su hija Kyara Villanella sobre su nueva etapa en las redes sociales.

Como se sabe, Mark Vito la viene rompiendo en redes sociales debido a sus recientes colaboraciones con distintas figuras de la farándula peruana. Y es que el extranjero ya cuenta con casi 500 mil seguidores en TikTok, generando que algunas marcas busquen trabajar con su imagen.

Ante ello, muchos usuarios se han preguntado si Mark Vito recibe el apoyo de su hija mayor Kyara Villanella, quien cuenta con más experiencia en la plataforma china debido a que comparte contenido de su vida diaria y colaboraciones con marcas.

En una entrevista realizada por el diario El Popular, Mark Vito confesó que su hija mayor lo apoya indudablemente, sobre todo porque conoce como funciona al famosa red social.

Asimismo, detalló que la Miss Teen Perú le brinda algunas recomendaciones respecto a alguna mejoría que pueda ejercer en su contenido. Esto, debido a que muchas veces encuentra fallas como por ejemplo, en el audio.

En una pasada edición de 'Mande Quien Mande', el tiktoker señaló que sueña con encontrar a una mujer que lo ponga como prioridad y pueda estar pendiente de él todo el tiempo.

Esto, tras participar en la secuencia 'Gira Corazón', la cual tuvo como objetivo encontrarle una nueva pareja. Entre la larga lista de chicas que participaron, el exesposo de la lideresa de Fuerza Popular tuvo la difícil tarea de escoger a quien lo complemente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que hizo un sorprendente anuncio respecto a las cualidades que debe tener su media naranja.

"Quiero una mujer que llene mi vida, que me ponga como prioridad y que muera por mí. Que haga una huelga de hambre, que sea una tóxica sana, sin ambiciones políticas. La política me ha hecho mucho daño y no estoy preparado para afrontar algo así otra vez", aseguró.