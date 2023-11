¡Lo contó todo! Ale Baigorria revela el motivo de la ruptura de Austin Palao y Flavia Laos

La inesperada ruptura de Austin Palao y Flavia Laos dejó a más de uno sorprendido. Por ese motivo, Alejandra Baigorria, quien es actualmente cuñada del modelo decidió romper su silencio y revelar cuál fue el motivo de dicha decisión.

Durante la última edición de 'América Espectáculos', la popular 'Rubia de Gamarra' fue consultada por la reciente separación de su cuñado y la modelo Flavia Laos.

Al respecto, 'La Baigorria' dejó en claro que para que ambos hayan terminado su romance repentinamente tuvo que pasar algo; sin embargo, recalcó que durante el tiempo que compartieron nunca notó nada extraño.

Asimismo, precisó que al igual que ella, los familiares de Austin también desconocen el verdadero motivo por el que la pareja decidió ponerle fin a su relación.

"Ni Said ni nadie de la familia sabe (qué ocurrió) porque Austin es una persona reservada y con Flavia tampoco he hablado, así que no sé qué ha pasado, pero bueno, sus razones tendrán, y si están mejor así, se respeta", agregó la rubia.