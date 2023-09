¡Lo critica! Karla Tarazona califica de 'inmaduro' a Youna tras besar apasionadamente a joven

El ex de Samahara Lobatón, Yonathan Horna mejor conocido como Youna, volvió a causar polémica al reaparecer en redes sociales besando a una mistoriosa joven, quien sería su nueva pareja. Al respecto, Karla Tarazona no dudó en llamarle la atención al barbero.

En la última edición de 'Préndete', la conductora Karla Tarazona se tomó unos minutos para pronunciarse respecto al reciente video donde aparece Youna besando a una misteriosa joven, quien sería su actual pareja.

Es así que, en presencia de una psicoterapeuta, analizaron el comportamiento del barbero, a quien Karla no tuvo reparos en calificar de 'inmaduro' por los escándalos que protagoniza.

Además, dijo que, a simple vista, parece que la expareja está compitiendo. Esto, debido a que cada cierto tiempo comparten fotografías o mensajes donde se envían dardos para lograr hacer sentir mal al otro.

Cabe precisar que, la exesposa de Rafael Fernández también criticó a Samahara Lobatón por presentarle a su menor hija a Bryan Torres, al poco tiempo de haber terminado con Youna.

Este miércoles, en 'América Hoy', invitaron a Samahara Lobatón para participar del segmento 'El exorcismo'. Es así que, los conductores aprovecharon en cuestionarle a la influencer sobre las recientes imágenes donde aparece su expareja Youna, besando apasionadamente a una misteriosa mujer.

Al respecto, la engreída de Melissa Klug aseguró que no sintió nada y que, al contrario, le deseaba lo mejor al padre de su hija; sin embargo, lo que si le pidió fue que siga pendiente de la menor.

"No me dio un infarto (...) mi relación terminó hace bastante tiempo, nosotros hemos terminado en abril (...) no sentí nada, a parte también yo he hecho mi vida. (...) Le deseo lo mejor, que haga su vida, que no descuide a su hija, que es lo que más hace", dijo la hija de la 'Blanca de Chucuito'.