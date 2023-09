¡Lo cuenta todo! Katia Palma se pronuncia tras conflicto con Johanna San Miguel: ¿Qué dijo?

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace algún tiempo, Johanna San Miguel sorprendió al público peruano por romper una fotografía donde aparecía con Katia Palma, quien recientemente brindó una entrevista y contó todos los detalles de dicha enemistad.

Katia Palma revela detalles de la enemistad con Johanna San Miguel

En conversación con el podcast 'Café con la Chevez', la actriz cómica habló abiertamente del conocido conflicto que tiene con la conductora de 'Esto Es Guerra', Johanna San Miguel.

Al respecto, no tuvo problemas en asegurar que para ella no existe inconveniente alguno, por lo que incluso le hablaría si es que se la cruza. Además, manifestó que suele tener un buen trato con sus compañeros del trabajo, alegando que los conflictos que pueda tener la exfigura de 'Pataclaun' no le competen.

"Yo trabajo bien con la gente con la que comparto escenario, no tengo ningún tipo de roche, ella ha tenido seguro... son dos años trabajando, uno no soportaría tanto... Yo trabajé tranquila durante esos años, que ella tenga sus rollos personales, allá ella", afirmó.

En seguida, precisó que, por el momento, no ha tenido la oportunidad de llamarla para conversar del tema con ella; sin embargo, cree que las cosas ya están más calmadas.

"Ni me ha dado para llamarla ni ella a mí, pero yo creo que las cosas están más tranquilas. Si la veo la saludaré: 'Hola, chata' y creo que ella también me saludaría, me protegen la espalda por si acaso ja,ja,ja, mentira", agregó la actriz cómica.

En otro momento, optó por halagar a Johanna San Miguel, asegurando que se encuentra regia y en su mejor momento, pero sorprendió al contar que en una oportunidad se presentó en 'Esto Es Guerra' (EEG) para promocionar un espectáculo y que su colega jamás se acercó a saludarla.

"Yo creo que no habría ningún problema, es más, he ido a EEG a promocionar un espectáculo y a mí me ha dado igual. Ella no se me acercó. Creo que tenemos una relación así, si nos cruzamos va ser 'hola, hola' y ya, somos personas adultas, unas más viejas que otras... ella es recontra mayor que yo, no te pases, pero ahí donde la ven está regia" manifestó.

De esta manera, Katia Palma acabó con los rumores sobre la enemistad que existe con la conductora Johanna San Miguel, quien en una oportunidad reveló que la actriz cómica no la trató bien cuando ambas trabajaban en el programa 'Yo Soy'.