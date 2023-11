'Loco' Vargas descarta asistir a programa de espectáculos y lanza dardo contra Janet Barboza: "No tiene educación"

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Juan Manuel 'Loco' Vargas fue invitado por la producción de 'América hoy' para asistir al programa, sin embargo, desestimó la propuesta y explicó que era debido a una "señora" que trabaja allí. Según el exfutbolista, no le gustó como esta persona trata los invitados, lo cual recuerda la discusión Janet Barboza tuvo con una invitada hace unos días.

Todo ocurrió cuando la producción del magazine matutino comentó que pensaban tener como invitado al 'Loco', pero en ese momento Ric la Torre intervino para decir que el esposo de Blanca Rodríguez "no quería venir venir por la presencia de Janet Barboza".

"Hola, no es que no me guste la idea, pero así como esa señora trata a sus invitados, por ejemplo, ahora último con la novia de Christian Domínguez no hay educación, pero es su forma", escribió Juan Manuel en respuesta a la propuesta que le hizo la producción de 'América hoy'.

Sin embargo, tampoco descartó sus asistencia, pero dijo que primero tendría que consultar con su esposa. "Déjame consultarlo con mi señora, yo estoy fuera de Lima", leyeron los conductores del programa de espectáculos.

Janet Barboza se defiende

Después que dichos chats sean presentados, Janet Barboza comentó que no se sentía aludida, ya que en el programa existen tres señoras, en referencia a Ethel Pozo y Brunella Horna. Sin embargo, la producción confirmo que Juan Manuel se refería específicamente a ella.

"Yo no me debo sentir aludida. Ahora lo va consultar con su señora, me parece bien. Pamela Franco es la señora de Christian Domínguez y ya tiene a su marido, suficiente con eso. Tú defiende a la tuya", dijo muy enfática.

'Loco' Vargas habla sobre la relación con su esposa

En una reciente entrevista a un canal de YouTube, Juan Manuel indicó que no fue fácil la relación con Blanca Rodríguez, ya que cuando se retiró del fútbol todo fue bonito; sin embargo, con el paso de los años se empezó a sentir incómoda y él tuvo que hacer algunos cambios para que su matrimonio no caiga en la rutina.

"Cuando me retiré los dos primeros años fueron chéveres, porque estaba viviendo relajado, no me cuidaba ni entrenaba y engordé. La misma rutina ya no le gustaba (a Blanca) y por eso tuvimos discusiones, por lo que dije 'es hora de empezar a salir'", reveló.

Es así que, Juan Manuel Vargas sigue firme con su esposa Blanca Rodríguez, a quien dijo que consultará sobre su posible asistencia a 'América hoy', ya que dijo sentirse incómodo por la presencia de una conductora, en referencia a Janet Barboza.