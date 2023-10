¿Lucía de la Cruz se hará "arreglitos" a sus 70 años? Esto respondió la cantante criolla

La cantante peruana, Lucía de la Cruz, aseguró que a sus 70 años no se ha realizado ninguna cirugía estética. Sin embargo, la criolla habló sobre la posibilidad de hacerse algún "arreglito".

Lucía de la Cruz, una de las figuras más representativas de la música criolla en Perú estuvo con Magaly Medina dialogando sobre aspectos de su vida personal. Sin embargo, el momento que sorprendió a todos fue cuando habló sobre cómo mantenía su físico en esta etapa de su vida.

"Tengo 70 años, yo no me he hecho nada en la cara, no tengo nada en mi cara, pero me voy a hacer, me voy a hacer aqui (mentón) y estas de aca (sus senos) me las voy a arreglar un poquito menos", dijo.