Luciana Fuster anuncia que regresará a Perú y envía mensaje a Patricio Parodi: "Te amo más"

Luciana Fuster ganó el Miss Grand International hace algunas semanas y tras esto, se vio obligada a quedarse a vivir en Asia. Sin embargo, la modelo anunció que próximamente retornará al Perú para pasar Navidad y año nuevo junto a su familia y su novio Patricio Parodi.

Como se recuerda, la modelo y el integrante de 'Esto es Guerra' llevan una relación de aproximadamente 2 años, la cual muchos comentaron que estaría en peligro después que Luciana se mude a Tailandia durante un año, para cumplir con sus obligaciones de reina de belleza.

Asimismo, Luciana aprovechó para mandarle un amoroso mensaje al 'Pato' Parodi, luego que fue sorprendida. "Mamacitaaaa, eres muy regia. Te amo", le dijo el guerrero, a lo que la modelo le respondió: "Escúchame, bien, pero escúchame bien, yo te amo más".

La novia de Patricio Parodi comentó que viene realizando una larga gira por el continente asiático y luego pisará tierras peruanas.

Aunque Luciana no confirmó la fecha exacta en la que arribaría al Perú, se calcula que podría ser la quincena de diciembre.

El popular chico reality regresó por todo lo alto a 'Esto es Guerra' y fue enfático al decir que, pese a que tiene una gran diferencia horaria con su amada, han encontrado de forma de mantener viva la llamada del amor, pues se comunican mediante videollamadas.

"Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de 'pucha amor un año no te voy a ver'. Son 12 horas más, pero yo soy más nocturno y es un poco cómodo. Tenemos buenos horarios para conversar, en sus huecos me manda mensaje o me responde, hacemos videollamada", comentó.