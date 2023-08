Luciana Fuster se habría sometido a cirugía de aumento de busto poco antes del Miss Grand International

Luciana Fuster está en el ojo de la tormenta después que un programa de espectáculos evidenciara que la modelo se habría aumentado el busto previo al certamen Miss Grand International. Según se indica, el descubrimiento se habría dado durante la asistencia de Luciana a la fiesta de Peter Fajardo.

La revelación la hizo el programa "Amor y fuego", pues se mostraron imágenes de Luciana Fuster en el cumpleaños del productor de "Esto es guerra"; en esta fiesta, la Miss Grand Perú optó por usar un top bastante ajustado, el cual evidenció un cambio en el tamaño de sus senos.

Como se recuerda, en más de una oportunidad, Luciana Fuster ha negado haberse sometido a una cirugía estética y solo aceptó haberse realizado un retoque en la nariz usando ácido hialurónico.

Hace unos días, Rodrigo González, conductor de "Amor y fuego" contó que la modelo se habría enojado con la clínica en la que le hicieron la intervención quirúrjica tras divulgar su supuesta sala operatoria.

Ante esto, una reportera abordó a la Miss Grand Perú para consultarle sobre el supuesto aumento de busto, pero ella solo se limitó a sonreír y no declaró en absoluto, por lo que 'Peluchín' arremetió contra ella.

"No mientas, Luciana, si has hecho un escándalo en la clínica en la que se filtró la foto. 'Quién ha mandado eso, por qué ha pasado eso'. La próxima vez no pongas afuera tu nombre. Si te vas a operar y no quieres que nadie se entere puedes hablar con el doctor", expresó Rodrigo.