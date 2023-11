Madre de Milett Figueroa aprueba su relación Tinelli: "Primera vez que veo un amor puro y real"

Milett Figueroa ha llamado la atención estas últimas semanas debido a sus constantes coqueteos con Marcelo Tinelli. Ahora que la modelo ha confirmado que tiene una relación con el presentador de televisión, su madre afirmó que es la primera vez que la ve enamorada y que nunca antes ha tenido novio.

Doña Mirtha Valcárcel, madre de la participante de 'Bailando 2023', fue invitada hasta mañana a 'América hoy' para hablar sobre el romance de su hija y el ídolo argentino.

En ese sentido, se mostró muy contenta con la relación de Milett y Marcelo, además, resaltó la presencia de su hija en una reunión a la que Tinelli la invitó, donde ella se codeó con conocidas figuras de la televisión argentina.

"Ella está feliz de la vida. Lo he repetido varias veces, novios no ha tenido ni relaciones duraderas. Es la primera vez que veo un amor bonito, puro y real", expresó doña Mirtha.

Fue en este momento que, Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', le recordó a la madre de Milett la relación que su hija tuvo con Patricio Quiñones, la cual inició en el 2016 y terminó en el 2018.

La participante de 'Bailando '2023' estuvo con Verónica en una entrevista para su canal de YouTube 'La Linares' y desde un inicio dejó claro que no le importa la diferencia de edad. "Me parecen re-interesantes las arrugas, re-interesantes", afirmó.

Enseguida, Verónica resaltó que el presentador argentino tiene 63 años, a lo que Milett comentó que no tiene una personalidad de alguien de esa edad, ya que parece más joven.

"Pero, no parece para nada, ¿has visto la personalidad que tiene? (...) Es tan alegre, si no me dices la edad que tiene no me doy cuenta", expresó.