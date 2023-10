Magaly y Andrés Hurtado se lanzaron tremendos dardos EN VIVO: "¡Eres un huachafo!"

19/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina y Andrés Hurtado se reencontraron EN VIVO anoche para celebrar la gala final de "La casa de Magaly" y en medio del programa, ambos participaron de una divertida secuencia en la que se lanzaron dardos, dando como resultado el triunfo de la conductora de televisión.

Como se recuerda, el popular 'Chibolín' formó parte del reality de convivencia de la 'Urraca' y durante su estadía, causó varias polémicas debido a su estilo extravagante, que en varios momento llegó a molestar a sus compañeros.

La batalla de Magaly y Andrés

Una de las secuencias que más éxito tuvo en el reality de convivencia, fue el juego llamado "No soporto", donde dos personas se enfrentaban para decir lo que no toleraba el uno del otro.

Es así que, Magaly empezó lanzando un fuerte dardo contra Chibolín, al tildarlo de huachafo porque pese a que viste ropa de exclusivos diseñadores, se sigue viendo mal.

Pero eso no fue todo, ya que la periodista también le recriminó por vender humo con su supuesto contrato en TV Azteca, para después volver a conducir "Porque hoy es sábado con Andrés" en panamericana TV.

Sin embargo, Andrés Hurtado no se quedó atrás y le dijo a Magaly que su esposo le compra muchas carteras de diseñador y ella no es capaz de hacerle un regalo modesto, lo cual pareció incomodar ligeramente a la conductora, quien pidió que no se toquen temas personales.

La Uchulú ganó "La casa de Magaly"

Magaly Medina junto al popular 'Niño Alfredito' revelaron a a ganadora del aparato electrónico como reconocimiento a su lealtad como seguidora del programa de ATV, luego se anunció a qué participante obtuvo la mayor cantidad de votos. 'la Uchulú' fue quién se posicionó en el primer puesto.

Según lo anunciado, la creadora de contenido obtuvo un paquete doble a Cancún con todos los gastos cubiertos, y recibió un vale como prueba en físico de su premio. Al inicio, la actriz cómica pensó que todo se trataba de una broma por parte de la producción del programa, sin embargo, fue la propia 'Urraca' quien le aseguró que el viaje era completamente real.

Tras ello, 'La Uchulú' tomó el cupón gigante y dijo muy emocionada que llevaría a su madre al viaje.

Es así que, "La casa de Magaly" llegó a su fin y en la gala final, la conductora de espectáculos se enfrentó a una batalla con Andrés Hurtado y se sacaron varios 'trapitos sucios' al aire.