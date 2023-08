Magaly arremete contra Mark Vito por enviarle indirectas a Keiko Fujimori: "No me parece caballeroso"

Tal parece que Magaly Medina está muy pendiente del trabajo que realiza Mark Vito en sus redes sociales. Y es que a través de sus parodias, el estadounidense estaría enviando indirectas a su exesposa Keiko Fujimori.

Debido a ello, la conductora de espectáculos decidió expresar su opinión a nivel nacional, lamentando que el ahora influencer 'se aproveche' de alguna forma, del nombre de la madre de sus dos hijas: Kyara y Kaori.

"Hemos visto por ahí uno de sus pocos anuncios, de unos camioncitos donde habla para promocionar ese camioncito, habla y compara al camión con su exesposa... No me parece, no me parece algo fino o elegante o caballeroso para un hombre hacer estas comparaciones tan vulgares", dijo la 'Urraca'.