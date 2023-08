Magaly arremete contra Mayra Goñi por su lujosa vida en Miami: "Nadie sabe de que vive"

Mayra Goñi ha retornado al Perú para formar parte de "El gran chef: famosos", sin embargo, su lujosa vida en Miami ha hecho que periodistas como Magaly Medina se pregunten cómo hace para costear todos los lujos y comodidades que se da, como un departamento duplex y asistir a fiestas exclusivas.

La expareja de Fabio Agostini brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación, donde fue consultada sobre cómo hace para generar ingresos viviendo en Miami, donde la vida es bastante cara.

En ese sentido, la influencer explicó que gracias a esa bebida y muchas otras actividades que hace, puede mantenerse en Miami y por otro lado, afirmó que no tiene que dar más explicaciones sobre su vida.

"Eso (Bang) me daba una estabilidad, aparte de las otras cosas que salen, no me parece necesario salir a mostrar cuánto es que me pagan exactamente porque no tengo por qué darle aplicaciones a nadie, la gente va a especular siempre, van a hablar, por algo lo hacen, gracias, me mantienen vigente". dijo de forma sarcástica.