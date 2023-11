Magaly destruye a Handa por 'tiradera' contra Leslie Shaw: "Qué lastima que estés acá por polémica"

No se guardó nada. Magaly Medina criticó duramente a la cantante urbana por su reciente pelea pública con Leslie Shaw. La conductora lamento que Handa se esté haciendo conocida a base de escándalos y no por su música; incluso, le dijo que debería agradecerle a Leslie por la visibilidad que le está dando.

La noche de ayer, Handa fue invitada a "Magaly TV, la firme" para comentar sobre la polémica en la que se ha vito envuelta en los últimos días; sin embargo, no esperaba que la 'Urraca' la recibiría con duros comentarios, pues la tildó de aprovechada.