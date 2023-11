¿Magaly y Ethel juntas en televisión? Hija de Gisela revela que le gustaría ser entrevistada por la 'Urraca'

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo lleva algunos años en le televisión peruana y se ha ido posicionando como una de las conductoras más reconocidas a nivel nacional, sin embargo, siempre ha recibido críticas por parte de Magaly Medina, quien es una de sus más grandes detractoras y en múltiples ocasiones se ha burlado de la hija de Gisela Valcárcel.

Como se sabe, la 'Urraca' es una de las figuras televisivas más queridas y ha tenido una exitosa carrera en espectáculos, ya que hace algunas semanas su programa "Magaly Tv, la firme" cumplió 26 años de emisión y lo celebró por todo lo alto.

Por su lado, Ethel Pozo lleva aproximadamente 5 años frente a cámaras y se inició en 'América hoy', programa producido por 'GV Producciones', compañía de la cual su madre es dueña; además, era conductora en el desaparecido programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' e incursionó como actriz en la última temporada de 'Maricucha 2'.

Sin embargo, Magaly en más de una oportunidad ha criticado el desempeño de Ethel, acusándola de no tener 'ángel' para estar en televisión, de Ethel Pozo quiere ser entrevistada por Magaly y que, si no fuera por su madre no tendría un espacio en la pantalla chica.

Ethel Pozo desea juntarse con Magaly en un set de TV

La hija de Gisela Valcárcel brindó una entrevista al tiktoker 'Zagaladas' y en medio de la plática, confesó que le gustaría ser entrevista por Magaly, sin embargo, es consiente que eso no es posible ya que tiene un contrato con América TV.

"A mí me gustaría ir donde Magaly, pero no me han dado permiso. Eso lo sabe "Papá Armando" (productor de "América Hoy"). Me encanta conversar", señaló Ethel Pozo.

Enseguida, el entrevistador le dijo que eso significaría exponerse más públicamente, sin embargo, Ethel comentó que está acostumbrada a eso y le gustaría tener un cara a cara con la 'Urraca' para aclarar algunas cosas.

"Yo me expongo todos los días. Creo que lo que ella tenga que expresar me lo dirá y yo le responderé. Quiero que escuche la otra parte de la historia", agregó.

Por otro lado, aprovechó el momento para destacar la gran trayectoria de Magaly tiene. Según dijo, no puede ser mezquina, ya que la 'Urraca' es una mujer de mucho éxito y la calificó como una de las mejores conductoras de la TV.

De esta forma, Ethel Pozo expresó su deseo de tener un encuentro televisivo con Magaly Medina, aunque eso no será posible por ahora, ya que tiene un contrato de exclusividad con América TV.