Magaly Medina asegura que Jossmery Toledo tuvo romance con futbolista casado: "Él luce a su familia"

La conductora Magaly Medina aseguró haber visto conversaciones de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, donde la modelo confiesa que tuvo un romance con un futbolista peruano casado.

En la última edición de "Magaly, Tv La Firme", la conductora sorprendió al anunciar que no sacará al aire la otra parte de la entrevista que le hizo al jugador de fútbol, Paolo Hurtado, esto debido a las declaraciones de Jossmery Toledo en el programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre.

En cambio, tuvo un encale telefónico con el popular 'Caballito', quién aseguró que tiene conversaciones que no han salido a la luz de la expolicía. En un momento, el aún esposo de Rosa Fuentes, dijo que nunca estaría con una mujer que haya "estado con 9 futbolistas".

Ante ello, Magaly aseguró que sabía el nombre de casa jugador, pero que no tenía el permiso de Paolo para nombrarlos. Sin embargo, hizo hincapié en que uno de esos peloteros era un seleccionado peruano que estaba casado y con hijos.

"Hay una parte donde ella te menciona nombre y ella lo acepta. [...] Y hay otros nombres más que yo no lo voy a decir, tendrías que decirlo tu. Tu no me has autorizado a decirlos, además creo que son amigos tuyos. Hay un jugador que está casado, un jugador de la selección que ella te acepta que ha estado con él", sostuvo Magaly.