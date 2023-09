Magaly Medina descarta haberle atribuido conductas criminales a Aldo Miyashiro: "Revisa el programa"

Una vez más, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle a Aldo Miyashiro, quien afirmó que tomará medidas legales contra la conductora si es que en su programa no se rectifican por las declaraciones que dio Fiorella Retiz días atrás.

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora no tuvo reparos en dirigirse nuevamente al exesposo de Érika Villalobos, descartando que le haya atribuido algún tipo de conducta criminal luego de las declaraciones de Fiorella Retiz.

Es así que, le pidió al conductor de 'La Banda del Chino' que vuelva a ver su programa y se cerciore de lo que realmente se dijo ese día de la entrevista.

Además, le pidió, de manera muy tajante, que no busque amenazarla porque lo único que hizo su programa fue darle un espacio a la exreportera para que exprese sus miedos y busque ayuda ante la situación que atraviesa.

"¿Yo le he atribuido conductas criminales? Hay que ver bien pues. A mí no me amenaces al decir que ya contrataste al abogado de Nicola Porcella. Hay abogados que sueñan con meterme a la cárcel. No solo es desearlo, sino fundamentarlo. A mí no me va a venir a amenazar. Yo puedo opinar sobre ti" , dijo