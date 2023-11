Magaly Medina gana como 'Mejor conductora de TV' en los Premios Martín Fierro: "No soy la más querida en mi país"

Magaly Medina se mostró emocionada por su reciente logro a nivel internacional tras lograr obtener el premio Martín Fierro como la mejor conductora de América Latina, donde otras celebridades peruanas fueron nominadas como Gisela Valcárcel y Laura Bozzo.

La periodista llegó hasta el teatro Manuel Artime, en Miami, Estados Unidos, acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano, tras ser nominada como 'Mejor Conductora de TV' y 'Mejor Programa de Espectáculos'. Fue a través de sus redes sociales, que Magaly aprovechó en compartir con todos sus seguidores su victoria.

"Gracias al público que me da su apoyo día a día. ¡Para ellos este premio! Y para mi papá, que debe estar muy orgulloso allá arriba", se lee en el post compartido en su cuenta de Instagram, donde no dudó en agradecer a todos los que la apoyaron a lo largo de su trayectoria profesional.

"Mejor presentadora de TV, la ganadora es Magaly Medina, de 'Magaly TV La Firme'", así fue mencionada a la hora de ganar su categoría. De inmediato, la conductora subió al escenario para agradecer dicho premio y aceptó que en el país no es la más querida debido a sus ampays.

También agradeció la oportunidad de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) por el galardón. "Yo agradezco a afta por hacernos parte de esta gran comunidad televisiva radiofónica latinoamericana, de verdad una gran idea y ojalá sigamos los programas y el contenido que hacemos sigan difundiéndose más allá de nuestras fronteras, gracias", finalizó.

La renombrada conductora peruana celebró con fuerza un hito impresionante en su carrera: 26 años al frente de un canal de televisión. Se pronunció sobre las críticas que catalogan su trabajo como "televisión basura", desafiando esta percepción y argumentando su posición en medio de la controversia.

"No me molesta (que me digan que hago televisión basura). Ahora hay otros que hacen más televisión basura, aquí no. (...) Eso lo hacen otros, esos que no se enfrentan a los políticos, esos que se callan, esos que encubren la corrupción, eso es la verdadera basura del país. Ni siquiera tienen la valentía (en otros programas) de criticar a los futbolistas y todo lo que se hace mal en este país", agregó en una anterior entrevista.