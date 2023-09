Magaly Medina responde a Ethel Pozo y presume preferencia del público: "No le temo a la competencia"

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina disparó su artillería contra Ethel Pozo. Después que la hija de Gisela Valcárcel dijera que la conductora de espectáculos de ATV tiene miedo de competir contra la nueva novela de América TV, "Perdóname", ella aseguró que eso no tiene sentido porque cuenta con el respaldo del público desde hace 25 años.

Magaly dispara contra Ethel

En la última emisión de "Magaly TV, la firme", la periodista estuvo criticando el hecho que Érika Villalobos haya aceptado participar en una telenovela junto a Aldo Miyashiro después que él le fuera infiel en el año pasado, un hecho que conmocionó a la farándula nacional.

En ese sentido, recordó que durante el programa de ayer de "América hoy", Ethel dijo que Magaly temería competir contra la nueva producción de América y por eso critica tanto a la telenovela.

Magaly no soportó esto y le respondió con todo a la esposa de Julián Alexander, asegurando que tiene una trayectoria que la respalda.

"No me vengan con ese cuento de que 'Ay Magaly tiene miedo', yo no tengo miedo a la competencia, 25 años he competido con novelas", empezó diciendo.

Asimismo, destacó que ella siempre se ha mantenido en un respetable segundo lugar en uno de los horarios más competitivos de la televisión.

"Soy el segundo lugar del horario estelar en la televisión nacional por muchísimos años, el cuatro (América TV) con sus novelas siempre me ha ganado, tienen 22 a 23 puntos, pero yo le hago la pelea desde donde estoy, 10 puntos menos pero aquí estoy", agregó.

Finalmente, minimizó a la nueva producción donde actuarán Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, asegurando que solo es una telenovela más que genera morbo por sus personajes.

"Ellas creen que me voy a poner nerviosa, me voy a poner friki, me voy a poner a temblar, a desmayarme, porque Miyashiro y la Villalobos... Es algo más, es una telenovela más de América", sentenció.

Magaly en América TV

En el mismo programa, Magaly sorprendió a todos al revelar que alguna vez tuvo la oportunidad de pertenecer al canal de Pachacámac.

"De verdad nunca he trabajado en América ¿y sabes qué? alguna vez me lo ofrecieron, yo creo que nunca trabajaría en América porque me parece que hay tantos egos juntos", reveló.

Es así que, Magaly hizo una gran revelación sobre su trayectoria televisiva y también aprovechó en responder a Ethel Pozo, asegurando que no teme enfrentar a la telenovela "Perdóname" porque tiene el respaldo del público.