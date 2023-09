Magaly Medina responde fuerte y claro a Aldo Miyashiro tras posible demanda en su contra: ¿Qué dijo?

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para dirigirse a Aldo Miyashiro, quien anunció una posible demanda en su contra.

Luego de que Fiorella Retiz brindara, una vez más, detalles de lo que fue su ampay con Aldo Miyashiro y que también revelara que una persona muy cercana a él la está amenazando, el actor no dudó en responder y arremeter contra Magaly Medina, asegurando que tomará medidas legales contra ella.

Tras ello, la popular 'Urraca' precisó que si en su programa le dieron un espacio a Fiorella Retiz para denunciar lo que le viene ocurriendo es porque tiene pruebas para sustentar dicha situación, por lo tanto, aseguró que nadie le retribuyó al actor conductas delictivas, sino fue la exreportera quien tiene como fundamentar sus declaraciones.

"Acá en este programa (...) nadie le ha retribuido conductas delictivas, yo no. Acá una persona viene a acusar y si ella acusa es porque debe saber que eso está debidamente fundamentado porque sino así nomás tampoco te atreves a decir algo semejante. Tampoco no somos irresponsables de darle tribuna a alguien que no tenga cómo probarlo", sostuvo.

Asimismo, citó las palabras del conductor de 'La Banda Del Chino', quien al pronunciarse pidió paz pero al mismo tiempo anunció que está evaluando una demanda con su abogado, la cual estaría dirigida a Fiorella Retiz y Magaly Medina.

Hace unos días, Aldo Miyashiro usó su espacio televisivo para dirigirse a Fiorella Retiz, quien reveló que recibe amenazas por parte de una persona cercana al conductor de 'La Banda Del Chino'. Debido a ello, el también actor señaló que no entendía el por qué las acciones de la exrepertora, a quien aseguró le guarda mucho aprecio por el tiempo que trabajaron juntos.

"Yo le tengo muchísimo aprecio, a la que trabajó conmigo, a la que le tengo muchísima onda y no sé, no entiendo todo este tema de hoy, no entiendo. A lo mejor alguien le llamó y cree que es de mi entorno. En la denuncia se verá si es cercano o no", expresó el conductor.