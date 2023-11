Magaly Medina sufre aparatosa caída EN VIVO en su programa: "A las brujas esas cosas nos van bien"

¡Volvió a pasar! Magaly Medina tuvo una aparatosa caída en su programa "Magaly TV: La Firme" en vivo, esta noche del martes 7 de noviembre, tras enredarse con sus zapatos cuando se encontraba dando algunos pasos de baile.

La conductora de televisión se encontraba feliz de iniciar una edición más de su programa y como lo hace habitualmente, comenzó a moverse al ritmo de la música para dar la bienvenida a sus televidentes, sin esperar perder el equilibrio por "una mala pasada".

"Me enredé en los zapatos. Mal amarrado el zapato, es que yo no me los amarro, me los amarra. (...) La cuestión no es cuántas veces te caigas, tienes que levantarte siempre. En el caerse no está la derrota, la derrota está en no levantarse", comentó entre risas, Magaly, para luego pedir a su producción volver a poner la música y seguir bailando 'como si nada hubiera pasado'.