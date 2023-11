Magaly presume su presencia en TV sin hacerse muchos 'arreglitos': "Mi cara no era la de una Miss Perú"

Magaly Medina cumplió 26 años en la televisión peruana este 1 de noviembre y no dudó en celebrarlo durante su programa; sin embargo, recordó también que durante todo este tiempo no tuvo que hacerse muchos 'arreglitos' para trascender.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se lanzó con unos inesperados comentarios, asegurando que no importa mucho ser hermosa para poder trascender en las pantallas.

Asimismo, resaltó que su persona como tal no ha pasado por muchos 'arreglitos' estéticos debido a que la gente que la sigue lo hace desde el primer día que la vio con un rostro 'cero televisivo'.

"Hay muchas leyendas alrededor mío. Dicen que soy toda hecha por un cirujano plástico y crean lo que quieran, mientras me sigan viendo, odiando, no importa mientras me sigan viendo. La gente que me sigue noche a noche, me amó desde el primer día, con una cara cero televisiva", expresó la conductora de televisión.