Magaly revela que la empresa constructora de Said Palao tiene nulo registro financiero: "Pura palabrería"

08/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿No todo es lo que parece? "Magaly TV, la firme" emitió un reportaje en el que presentó nuevos datos sobre la empresa constructora de Said Palao. Según la conductora del programa, la compañía del chico reality no está operando en la actualidad y no tiene registros de algún ingresos hace algún tiempo.

Como se recuerda, el 'guerrero' presentó su empresa hace algunas semanas, en medio de varias críticas porque Alejandra Baigorria fue quien compró el departamento en que ahora conviven como pareja. Después de la noticia, la 'Rubia de Gamarra' felicitó a su novio y comentaron que había invertido todo lo que tenía en ese proyecto.

Magaly Medina destruye a Said Palao

El equipo de investigación de "Magaly TV, al firme" informó que la empresa de Said no funciona y que la dirección de su oficina principal tampoco existe, incluso, fueron a consultar hasta el lugar y obtuvieron una negativa del portero.

Ante esto, Magaly puso en duda la credibilidad de la compañía del novio de Alejandra Baigorria y comentó que no es tan fácil crear una empresa de ese tipo en corto tiempo.

"Es bien fácil anunciar: 'soy el dueño de una constructora'. La cuestión no es solamente es pura palabrería , yo creo que cualquiera pueda formar una empresa constructora, pero de ahí a realmente a funcionar como uno, no creo que sea tan fácil. (...) hemos ido a buscar la sede, no conocen, no saben. La dueña, la gerente, no atiende", expresó.

Por otro lado, el equipo de la 'Urraca' se comunicó con quien sería el encargando de las contrataciones de LS Group (empresa de Said) y solo dijo que apenas están empezando con un proyecto.

"Nosotros trabajamos de forma independiente, nos contratan como maestro de obras, como tal y como ya hemos adquirido experiencia, recién se ha hecho el tema de la formación como empresa (...) Con LS Group estamos comenzando ya la edificación acá en La Marina, en el distrito de La Perla, ya se hizo la obra de demolición y están comenzando la edificación", expresó.

Said anunció la formación de su empresa

Hace algunas semanas, el hermano de Austin Palao, anunció que piensa darle un nuevo rumbo a su vida laboral, ya que mediante un comunicado en sus redes sociales, anunció que ahora se dedica a la construcción.

"Después de más de un año de reuniones y de una buena planificación, cumplo unos de mis sueños tener mi propia constructora. Detrás de todo esto hay muchas etapas en mi vida de sacrificios", escribió en sus redes sociales.

Es así que, Said Palao anunció por todo lo alto el nacimiento de su empresa constructora, sin embargo, Magaly Medina afirma que la compañía no registra ingresos desde hace algún tiempo.