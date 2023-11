Magaly revela que extorsionaron a su esposo Alfredo Zambrano: "El que no la debe no la teme"

Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa de anoche para referirse a los rumores de su esposo Alfredo Zambrano que están circulando en redes sociales, esto después que la vidente Rosa María Cifuentes alertara sobre posibles problemas que podría enfrentar el notario. La 'Urraca' defendió a su esposo y reveló que hasta han intentado extorsionarlo.

Todo sucedió después que, la vidente mencionada le hizo una advertencia a Magaly, sobre los trabajos que tiene Alfredo Zambrano; además. le recomendó que se ponga a buen recaudo dando a entender que se aproximarían tiempos difíciles.

"Señora Medina, va a tener que abrir los ojos, cuídese mucho. No voy a hablar de infidelidad, no me refiero a eso; ponga sus papeles en norma, fíjese bien en que chambea sus esposo, cómo chambea y para quien chambea. Usted me entenderá, cuídese y póngase a buen recaudo. Siga manteniendo sus independencia financiera", dijo Cifuentes.