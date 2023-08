"Magaly TV, la firme": Pareja de Leysi Suárez es captado pasando la noche en otra casa

07/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Se encienden las alarmas. Magaly Medina no descansa y a menos de una semana de su última revelación, hoy mostrará imágenes de la pareja de Leysi Suárez pasando la noche fuera de la que normalmente habita.

¿Nuevo ampay?

Magaly no deja de soprender a sus seguidores, por lo que las imágenes que promete mostrar esta noche aún no están calificadas como un ampay, debido a que no comprobarían algo en concreto, pero si sembrarían una duda en la pareja.

"Hoy en 'Magaly TV, la firme', mientras bailarina Leysi Suárez piensa que su relación va de maravilla, su pareja pasa la noche en casa ajena", reza el anuncio que presentó el programa de la 'urraca'.

Junto al video promocional, se muestran imágenes de Leysi y su pareja, quien responde al nombre de Jaime de la Torre; además, según los videos promocionales, los 'chacales' parecen haber pernoctado fuera de la casa donde De la Torre pasó la noche el 3 de agosto.

Relación de Leysi y Jaime

Es importante destacar que, Leysi y Jaime llevaban una muy buena relación y hasta hace poco, declararon a un medio y expresaron estar en el mejor momento de su relación y que incluso, su esposo no la molestaba con su trabajo, en el cual tiene que lucir diminutos bikinis.

"Siempre voy a estar agradecida por el hombre que tengo al lado. Él me conoció y se enamoró de mí viéndome en las contraportadas de un diario. Jaime comparte mi trabajo, es el más feliz con que haga mis shows y me ponga mis bikinis", expresó hace algún tiempo la ex Alma Bella.

En esa misma línea, Leysi afirmó que su esposo no es machista y respeta todo lo que ella hace para salir adelante y destacó la buena relación que ambos tienen como pareja.

"No tiene un pensamiento machista y tampoco lo permitiría. Es algo que me emociona, me gusta, siempre está pendiente de mí, respeta mi trabajo, no se hace problema si tengo que viajar y nos llevamos súper bien", declaró para un medio local.

Asimismo, la bailarina, quien ha sido criticada por sus presentaciones donde sale en bikini, asegura que los comentarios no le han afectado, porque su esposo y su familia la respaldan.

Es así que, Leysi Suárez parecía estar en el mejor momento de su relación, pero parece que eso no era del todo cierto, ya que su pareja ha sido captado por "Magaly TV, la firme" cuando pasaba la noche en otra casa.