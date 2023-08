Maju Mantilla olvida ampay de Gustavo Salcedo y sorprende con mensaje positivo en redes sociales

Da por cerrado el tema. Maju Mantilla reapareció hoy tras el polémico ampay de su esposo Gustavo Salcedo y compartió un curioso mensaje en redes sociales, el cual hace pensar que todo estaría bien en la pareja después que viajaron fuera de Lima este fin de semana.

La ex Miss Mundo 2004 utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para publicar un mensaje lleno de positivismo por el inicio de semana, rompiendo así su silencio tras varios días donde las redes sociales han hecho diversos comentarios sobre la actitud de su esposo.

Maju se muestra feliz

Por otro lado, Maju también se dejó ver muy feliz durante la conducción de su programa, pues publicó una historia donde acompaña una selfie, con un sticker "fitness", además de la frase "lunes deportivo" y una canción de fondo bastante motivadora.

Asimismo, Maju se dejó ver muy feliz en su programa, donde participó de una secuencia deportiva, donde saltó y hasta hizo planchas frente a cámaras, demostrando que se mantiene en muy buen estado físico a sus casi 40 años.

Este último viernes, el esposo de la conductora de "Arriba mi gente" fue interceptado por las cámaras de "Amor y fuego" mientras salía de una tienda. En seguida, el reportero le preguntó directamente sobre la comentada infidelidad y él respondió de forma contundente.

"No quiero dar muchos detalles, pero lo único que te puedo decir es que a ese gimnasio yo voy hace más de 5 años, soy un deportista y Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia, simplemente fuimos a hacer deporte ese día", empezó diciendo.

Asimismo, destacó que el día en que fueron grabadas las imágenes, él estaba de vacaciones y por eso fue a entrenar temprano junto a Mariana.

"Maju está al tanto del tema. Si quisiera hacer algo a escondidas no me voy a ir ese hotel. No hay absolutamente nada que ocultar, los temas de familia se resuelven en familia", agregó.