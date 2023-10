Mamá de Yoshimar Yotún pidió EN VIVO hacerse una liposucción: "Quiero estar regia para mi esposo"

María Flores, mamá del futbolista Yoshimar Yotún, hizo un particular pedido en vivo en un programa de televisión. La señora pidió que se le realice una liposucción con la finalidad de estar "regia" para su esposo.

En estos días muchas mujeres desean realizarse un "arreglito" estético para lograr obtener el cuerpo deseado. Este fue el pedido oficial de María Flores, la madre del seleccionado nacional, quién acudió al programa 'Mande Quién Mande' para hacer un peculiar pedido.

La progenitora de Yotún acusió a la secuencia 'Operación belleza - VIP' y sorprendió a todos los presentes al solicitar una operación que le ayude a bajar de peso drásticamente.

"Esta vez he venido a pedir a los doctores que yo también quiero estar regia para mi esposo y quiero hacerme una lipo y (reducir) la papadita, para estar regia pues", dijo inicialmente.

Uno de los médicos del concurso televisivo señaló que 'Doña María' tendría que someterse a otro tipo de cirugía, debido a que su contextura no estaría apto para una intervención de ese tipo.

"A mí me pareciera, que no estás para una liposucción. Yo creo que habría que examinarte, pero estás para una abdominoplastia, que es un corte grande para jalarte cuando hay exceso de grasa y piel. Me puedo equivocar, pero va más por ahí", respondió el doctor Ronny de Souza.