Marcelo Tinelli revela cómo conquistó a Millet Figueroa: "Me pareció una 'mina' divina"

El conductor argentino, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, han causado gran revuelo en la farándula internacional al darse un beso en vivo durante el programa 'Bailando', por lo cual, él no dudó en aclarar y dar detalles sobre cómo inició su amor y quién dio el primer paso.

¿Cómo inició su amor?

A través de una entrevista a 'El diario de Mariana', Tinelli explicó que nunca se había sentido tan enamorado como lo está ahora, ya que desde la primera vez que vio a Milett sintió una gran conexión, por lo cual decidió tratar de acercarse a ella poco a poco.

"Lo que me pasó con Milett no me había pasado naturalmente con otras personas. Evidentemente, tiene que ver con que cuando vos matcheás con alguien es diferente que con otras personas. Y sin desmerecer a alguien anteriormente o con quien haya tenido algo anteriormente, me pasó algo desde el primer día que la vi"

Asimismo, reveló que la modelo peruana lo 'flechó' el día de la foto oficial de su programa 'Bailando 2023' y que hubo una mirada cómplice entre ambos.

"La verdad que desde que me la mostraron, siempre dije que era una linda mujer, pero yo nunca la había visto personalmente. Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y trabajado en España. Y el día de la foto me pasó algo especial. Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río", contó.

Tinelli dio el primer paso

El popular 'Marce' expresó que gracias a un contacto que tenían en común y que fue la encargada de llevar a Milett a su programa, pudo atreverse a escribirle algunos mensajes para que sepa su interés hacia ella, pero siempre con el respeto debido.

"Yo di el primer paso. (...) Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett y la primera vez le escribí yo. Le puse 'hola, Milett'. (...) Le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse 'me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte'", comentó.

¿Le tiró el 'maicito´?

Marcelo Tinelli señaló que la sonrisa de la exintegrante de 'Esto es Guerra' lo deslumbró y que, además, encuentra encantador su acento peruano, especialmente porque usa diminutivos que "lo prenden".

"Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el 'contigo', cuando dice 'una camita de arroz', cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de 'la camita de arroz'", sostuvo el presentador.

¿Importa la diferencia de edad?

Por su lado, Milett Figueroa salió a defender su amor y señaló que la tiene sin cuidado el tema de diferencia de edades, por lo cual ha sido criticada en las redes sociales.

"La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada. (...) Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número", dijo a un programa de espectáculos.

De esta manera, Marcelo Tinelli contó cómo inició su romance con Milett Figueroa y enfatizó que él fue la persona que dio el primer paso con la peruana luego de conocerla en la alfombra roja del reality.