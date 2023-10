Mariella Zanetti ganó la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos', ¿a quién dedicó su triunfo?

Mariella Zanetti se convirtió en la campeona de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos'. La exactriz cómica dedicó el premio a su abuelita, quien se encuentra un poco delicada de salud.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' se realizó la final del reality de cocina, donde Armando Machuca y Mariella Zanetti debían demostrar sus mejores dotes culinarios para coronarse como el nuevo campeón.

Posteriormente, José Peláez indicó que se iba a preparar 3 platillos: entrada, plato de fondo y postre. Primero debían empezar por el plato chico y luego con "tartar de carne con huevo poché de codorniz".

Ambos artistas tuvieron 50 minutos para realizar la preparación de la entrad. Asimismo, Mariella y Armando se mostraron ansiosos debido a que indicaron que esa preparación era complicada.

En medio de la competencia, los concursantes que habían sido eliminados volvieron para apoyar a las finalistas. Christian 'El Loco' Wagner, Sirena Ortiz, Josi Martínez, Milene Vázquez y Beatriz Martínez 'La Herbolaria del Pueblo' dedicaron unas palabras a sus excompañeros.

En esta edición, los jurados debían probar lo cocinado por los finalistas y emitir un voto dentro de un sobre, que posteriormente, iba a ser sumado con el puntaje de los siguientes platillos.

Para la segunda parte de la competencia, el jurado Javier Masías indicó que el plato a preparar era "paiche con aire de sacha culantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona " además de el postre indicado al inicio. Posteriormente, los 3 jueces probaron el último platillo de la tercera temporada y emitieron su voto.

Finalmente el conductor del programa anunció que la expresentadora de 'Recargados de risa' era la ganadora de la tercera temporada del reality de cocina.

"No lo puedo creer. No tengo palabras, me siento muy emocionada con muchos sentimientos encontrados, pero creo que esta copa yo lo comparto con mi amigo Machuca. Esta copa es de los dos, esta olla es de los dos, porque creo que hemos llegado acá a ganadores los dos", dijo la ganadora.