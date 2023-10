Mariella Zanetti revela que padece una grave enfermedad crónica: "Tengo que estar inyectándome"

La reconocida actriz Mariella Zanetti contó hace poco en una entrevista, que padece una grave enfermedad crónica. La exvrdette recordó su pasó por 'El Gran Chef: Famosos" y a su vez sorprendió a sus fanáticos al revelar que decidió alejarse de la televisión por un tiempo debido a que su salud estaba resquebrajada.

La exintegrante de "Risas y Salsa" se confesó en el canal de YouTube del 'Flaco' Granda y en medio de la conversación, comentó que decidió alejarse de la pantalla chica por un tiempo para hacerse exámenes médicos porque incluso, había sufrido un desmayo frente a cámaras.

"Yo me retiré 6 meses (de la TV) porque estuve un poquito delicada de salud, me hacía exámenes mientras descubría lo que tenía. Gracias a Dios no era nada grave al final, mientras me hacían el tratamiento decidí descansar. Aparte porque los mismos males que tenía no me daba al cuerpo para salir, me desmayaba" reveló Mariella en un inicio.