Mario Hart acepta infidelidad a Leslie Shaw, pero lanza una fuerte advertencia: "Ya cánsate"

El esposo de Korina Rivadeneira, Mario Hart, decidió no callar más sobre los recientes polémicos comentarios que su expareja, Leslie Shaw, realizó a nivel nacional, y admitió que sí le fue infiel, por lo cual comprendía que aún le guarde rencor.

¿Admitió ser infiel?

A través de una entrevista dada a Katy Villalobos, el exparticipante de 'Esto es Guerra' se mostró algo incómodo cuando fue consultado sobre qué pensaba de los recientes "ataques" que recibió por parte de la intérprete de 'La faldita' y si había "sacado los pies del plato".

Asimismo, pidió que Leslie de la "vuelta a la página" porque ya pasaron ocho años desde que dejaron de ser pareja, y cada uno ya tiene su vida hecha con otros y al parecer son felices.

"Mira, puedo decirte que los primeros años hasta lo entendía, porque en su momento yo cometí un error con ella, por el tema de la infidelidad. No me porté bien, cometí un error. Podía entender y aceptar ese disgusto, ese rencor, ese odio. El primer año, los primeros dos años, pero ya cánsate. Han pasado 8 años, no seas mala, lo entendía", se le escucha decir a Hart.

Leslie Shaw destruye a Mario

Tras su regreso a Perú, la cantante Leslie Shaw aprovechó una entrevista para referirse nuevamente a Mario Hart, quien hace poco se relanzó como artista de música urbana y no dudó en calificarlo con una famosa frase: "Zapatero a su zapato".

"Yo no soy quién para juzgar a los artistas, pero como él no es artista, debería ser piloto porque nos falta un piloto peruano que nos represente. Zapatero a su zapato", dijo la modelo cuando le preguntaron por su ex.

Por si no fuera poco, la cantante se burló por el canto del tema 'Yo no fui' de Hart y expresó: "Pobrecito, se emocionó (...) Ay, no, los gallos. ¡Qué feo canta, Dios mío!".

¿Por qué terminaron?

Como se recuerda, Leslie Shaw y Mario Hart tuvieron una relación en el 2015, después que él terminara con Alejandra Baigorria. Cuando se pensaba que el romance estaba viento en popa, la rubia sorprendió al anunciar que había terminado con el deportista.

Los rumores señalaron que Mario Hart engañó a Leslie Shaw, por lo que en medio de toda esa polémica, el mismo piloto de carreras se pronunció y aceptó su error.

"Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo. Y no solo a ella, sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien", señaló en su momento.

Es por ello, que ahora, en una entrevista, Mario Hart decidió revelar a todos que sí fue infiel a Leslie Shaw y entendía su rencor, pero le pide que deje el pasado atrás porque "ya han pasado ocho años" del incidente.