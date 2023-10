¿Mario Hart aceptará? Leslie Shaw sorprende con peculiar propuesta a su expareja

Mario Hart se encuentra en medio de la polémica tras anunciar por todo lo alto su regreso a la música urbana. Sin embargo, la noticia habría llegado hasta los oídos de Leslie Shaw, quien no dudó en enviarle un peculiar mensaje a su expareja. ¿Querrá un junte musical?

Entre todos los comentarios que recibió el exchico reality, se encontraba el de su expareja Leslie Shaw, quien manifestó sus ganas de querer grabar una segunda parte del tema que hizo hace algunos años con el ahora conductor de 'Mande Quien Mande'.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la cantante peruana compartió un video donde se le ve bailando y cantando el tema 'Tal Para Cual', el cual fue grabado junto a Mario Hart cuando ambos eran una feliz pareja.

No obstante, este último martes, 3 de octubre, volvió a compartir un video donde cantaba la segunda parte de dicho tema. Cabe precisar que se le veía bastante emocionada y dispuesta a terminar el hit.

Al respecto, los seguidores de la popular rubia reaccionaron con un sinfín de mensajes, apoyando la propuesta e incluso pidieron que Mario Hart y Korina Rivadeneira participen en el nuevo videoclip.

"¡Hitsazo! Porque hay que seguir facturando", "Sí, obvio que con Mario", "Leslie colaborando con su ex", "¿Quién te conoce Taylor Swift?", "Sí, pero que se llame: 'NO ÉRAMOS TAL PARA CUAL' y que aparezca Mario yéndose con Korina", "No, por favor. Ese es tu momento más humilde y debe quedar en el pasado", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de la artista de música urbana.